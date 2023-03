Inter, Acerbi: "Gol di Kostic? Era mano, ma la Juventus ha meritato"

Arrivato all'Inter in estate dalla Lazio, Francesco Acerbi è ormai diventato un pilastro della difesa nerazzurra. Simone Inzaghi, che ne ha apprezzato le doti calcistiche e umane nella Capitale, lo ha voluto anche in questa sua nuova esperienza e lo ha ormai trasformato in un tassello inamovibile della sua retroguardia. Bastoni, Skriniar, De Vrij, Darmian, ruotano tutti, ma lui rimane sempre lì, al suo posto nei tre dietro. Dopo qualche panchina, l'ex Sassuolo ha fatto il proprio esordio ufficiale con l'Inter il 13 settembre nella trasferta di Plzen valida per il secondo match della fase a gironi di Champions League. Da quel momento è sempre stato chiamato in causa e ha già collezionato 30 presenze, impreziosite dalla rete che ha permesso all'Inter di battere il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia. A poche ore dal ritorno in campo dopo la pausa per le nazionali, che vedrà i nerazzurri sfidare al Meazza la Fiorentina sabato alle 18, il difensore ha rilasciato una lunga intervista a DAZN nel format 1 vs 1. "Se avessi una testa normale come quella di adesso avrei giocato già a 18 anni in Serie A in una grande squadra. Non lo dico per vantarmi. Se non avessi avuto la malattia, a 28 anni giocavo con tutto il rispetto in Serie B e ora nemmeno più a calcio. Questo è garantito. Grazie a Dio questo mi ha dato la ripartenza e quindi posso solo dire grazie perché stavo andando in malora".