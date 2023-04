Salernitana-Inter, Inzaghi: Difficile parlare di calcio, grande delusione

L' Inter non riesce a tornare alla vittoria dopo il discusso pareggio dell’ Allianz Stadium contro la Juventus . La squadra di Simone Inzaghi , alla quarta partita consecutiva in campionato senza successi, è stata infatti fermata dalla Salernitana con il risultato di 1-1 , con il gol del pareggio arrivato in extremis grazie a Candreva al 90' dopo l'iniziale vantaggio firmato Gosens . Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi: “Stasera è difficile parlare di calcio. La squadra ha fatto una gara importante a due giorni e mezzo dalla partita con la Juve. La nostra pecca è stata non aver fatto il secondo gol, paghiamo tanto il non chiudere le partite".

Salernitana-Inter, Inzaghi: "Lukaku? Momento difficile per tutti"

Inzaghi ha poi continuato: "La squadra mette un impegno folle, da allenatore mi torna difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato e che avremmo meritato. L'1-1 ci penalizza ma in questo momento deve essere una spinta per quello che andremo ad affrontare nei prossimi giorni. È un momento non semplice in campionato". Poi, sul clamoroso gol preso da Candreva e sugli errori di Lukaku: "Il calcio sappiamo come funziona. Prendiamo un gol che nell'ultimo anno e mezzo non avevo mai visto. Lukaku? È un momento complicato per lui come per tutta la squadra. Il colpo di testa nel primo tempo era difficile, poi c'è stata quella traversa... Dobbiamo fare ancora di più e meglio, dobbiamo portare i risultati dalla nostra parte".

Salernitana-Inter, Inzaghi: "Impegno del gruppo non premiato"

Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Vedo come lavorano i ragazzi, l'impegno del gruppo in questo periodo non è premiato dai risultati". Infine, sulle scelte in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Benfica: "Bisogna fare delle scelte, Correa e Lukaku mi sembravano i più idonei per iniziare oggi. Con partite così ravvicinate devo cercare di utilizzare più giocatori possibili. C'era gente che non giocava da tempo e ho avuto ottime risposte".