Inter, Investcorp offre 650 milioni ma Suning vuole 1 miliardo

Suning-Zhang, la situazione finanziaria dell'Inter

L'ultima relazione semestrale di Inter Media and Communication, la controllata del club nerazzurro, depositaria dei contratti televisivi e commerciali, ha certificato il versamento di 10 milioni di euro da parte della famiglia Zhang, a titolo finanziamento soci dopo i 75 milioni di euro iniettati nelle casse sociali fra maggio e giugno 2021. Provvidenziale è stato il finanziamento di Oaktree per l'Inter che nel settembre 2022 ha licenziato il bilancio 2021-2022 denunciando una perdita di 140 milioni di euro. Complessivamente, risultano trasferiti al club 107 dei 275 milioni erogati dal fondo americano che, in pegno, ha ottenuto le azioni dell'Inter e ne diventerebbe il proprietario se non venisse rimborsato entro i prossimi tredici mesi e mezzo. A complicare i conti, è stato il mancato introito dei 24 milioni pattuiti con Digitalbits, lo sponsor principale. Si capisce perché sia così importante per l'Inter andare avanti in questa Champions League (già assicurati circa 75 milioni di euro) e qualificarsi alla prossima edizione. Per questo, fra andata e ritorno con il Benfica (San Siro, 19 aprile), fra gli spettatori più interessati c'è Investcorp. La società è stata fondata nel 1982 a Manama, capitale del Bahrein dall'uomo d'affari Nemir Kirdar, scomparso nel 2020 all'età di 84 anni, banchiere e uomo d'affari iracheno-turkmeno con passaporto britannico. La Mubadala Investment Company, fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, detiene il 20% di Invest Corp.