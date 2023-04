L'Inter vuole Lukaku con la Juve: ricorso per la squalifica!

L'Inter non ci sta e proverà in tutti i modi ad avere Romelu Lukaku a disposizione per il match di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì 26 aprile al Meazza. Il finale incandescente della partita dell'Allianz Stadium aveva portato all'espulsione del belga per doppia ammonizione: prima una brutta entrata su Gatti e poi l'episodio che continua a far discutere, ovvero l'esultanza polemica a zittire i tifosi bianconeri dopo il rigore dell'1-1 finale in risposta ai cori razzisti.