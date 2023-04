Inter, quanto vale la semifinale Champions? I possibili introiti

MILANO - Una partita che vale 20 milioni in più con la possibilità di lottare per portarne nelle casse dell’Inter altri 20 nel giro dei due mesi successivi. Sono i conti legati al ritorno dei quarti di finale di Champions League col Benfica, in programma domani sera a San Siro. In questa campagna europea il rendimento della squadra di Simone Inzaghi ha già garantito al club nerazzurro 68 milioni tra quota iniziale di partecipazione, passaggio del girone ed eliminazione del Porto agli ottavi. Confermando la vittoria per 2-0 nell’andata in Portogallo, l’Inter staccherebbe un altro assegno Uefa da 12,5 milioni garantito a chi entra tra le magnifiche quattro. A questa somma bisognerebbe aggiungere l’incasso della semifinale casalinga che difficilmente sarebbe sotto quota 7,5 milioni. Quindi in tutto dirigenza e proprietà potrebbero stappare una bottiglia di champagne per questi 20 milioni di nuovi ricavi, conseguenza di un esito positivo della gara di domani sera col Benfica. Con la possibilità di sognare un raddoppio con un cammino ancora più lungo: l’approdo in finale viene ricompensato da Nyon con 15,5 milioni, il trionfo a Istanbul con altri 4,5.