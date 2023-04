Inter e le similitudini col 1994: al top in Europa, flop in Serie A

Un'Inter dai due volti. La squadra di Simone Inzaghi , dopo aver sfiorato lo Scudetto appena un anno fa, si ritrova ora a 51 punti in classifica, addirittura fuori dal posizionamento per la Champions League e a due punti dal Milan quarto in graduatoria. Ma se in Serie A le cose vanno male, tutto un altro discorso in Europa : i nerazzurri infatti hanno superato un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona, battuto il Porto negli ottavi di finale e vinto per 0-2 l'andata dei quarti col Benfica.

Inter, le similitudini col 1994

Un'Inter, dunque, che in Italia fa grandissima fatica ma che in Europa brilla: una cosa già accaduta ben 29 anni fa. Stagione 1993/94, i nerazzurri fecero tanta difficoltà in Serie A, bazzicando nei bassifondi della graduatoria e lottando addirittura per non retrocedere e con la matematica certezza di non andare in Serie B che arriverà soltanto all'ultimo turno, dopo il pareggio tra Parma e Piacenza. Un campionato dunque disastroso, ma tutta un'altra storia il percorso in Europa. I nerazzurri infatti furono protagonisti di una calvata emozionante in Coppa Uefa: dopo aver liquidato il Rapid Bucarest e battuto l'Apollon Limassol complessivamente per 4-3, in una sfida più difficile di quel che poteva sembrare, l'Inter batte il Norwich agli ottavi di finale e il Borussia Dortmund ai quarti. Nel penultimo atto della competizione derby tutto italiano con il Cagliari (che aveva eliminato la Juventus): dopo la sconfitta all'andata per 3-2, il ribaltone nella sfida di ritorno con un netto 3-0 con le reti ergkamp su rigore, Berti e Jonk. Finale d'andata il 26 aprile a Vienna, di fronte c'è il Salisburgo: è ancora Berti a regalare il successo all'Inter. Vittoria di misura che verrà bissata nel ritorno a San Siro l'11 maggio grazie al gol di Jonk e alle parate di Zenga. Retrocessione in Serie B sfiorata con ben 14 sconfitte, ma vittoria della Coppa Uefa: una delle stagioni più incredibili di sempre nella storia nerazzurra, che con le dovute proporzioni si ripropone a quasi 30 anni di distanza. A 8 giornate dalla fine Inter fuori dall'Europa che conta, con 11 ko all'attivo in campionato, ma ad un passo dalla semifinale di Champions, che anche 29 anni dopo sarebbe contro un'italiana: come andrà a finire questa volta?