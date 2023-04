Inter, lite tra Onana e Brozovic in allenamento: cosa è successo

Nervi tesi in allenamento tra Onana e Brozovic. Nel mezzo di un torello, utilizzato come riscaldamento, è scoppiata una furiosa lite tra il portiere e il centrocampista. I due sono stati prontamente divisi dai compagni di squadra, sicuramente non la miglior immagine in casa nerazzurra in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League.