Moratti: Calciopoli? Report non l'ho visto. Inter come la Juve dà fastidio

Calciopoli, le parole di Moratti

In riferimento a quanto accaduto ha parlato il presidente del club nerazzurro di quel periodo, Massimo Moratti, che dopo aver spiegato di non aver visto la puntata di 'Report', ha detto: "Il tentativo di mettere alla pari la situazione dell'Inter con quella della Juventus dà molto fastidio. E assolutamente non era così. E quando ti comporti bene, anzi ti comporti normalmente, e sei accusato da chi non si comporta bene tanto per mettere tutto insieme, questo dà molto fastidio. Molto fastidio". Ricordiamo che Palazzi, il Procuratore Federale, una volta avuto il materiale sull'Inter scartato dagli inquirenti del processo sportivo del 2006, si espresse in termini molto duri nei confronti di Moratti e Facchetti e del club nerazzurro, indicando come il loro comportamento fosse passibile di illecito sportivo esattamente come la Juventus, che fu retrocessa in Serie B, senza nessun distinguo.