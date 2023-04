Inter, attenzione ai gialli con il Benfica: quattro i nerazzurri diffidati

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Inter-Benfica . I nerazzurri dovranno difendere il 2-0 ottenuto al da Luz, approdando così alle semifinale di Champions League . In caso di passaggio del turno, la squadra di Simone Inzaghi affronterebbe il Milan in un derby tutto europeo. Ma l'Inter dovrà fare particolare attenzione ai cartellini gialli in vista di un ipotetico match con i rossoneri.

Inter, quattro i diffidati in Champions

Tra le fila nerazzurre, infatti, vi sono ben quattro giocatori diffidati e che dunque, in caso di semifinale, salterebbero la gara di andata contro il Milan. I calciatori in questione sono Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, quattro elementi tutti potenzialmente titolari questa sera a San Siro contro il Benfica. Nella lista dei diffidati, in realtà, va annoverato anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: dunque anche lui in caso di cartellino giallo salterebbe la gara di andata di un eventuale derby europeo. Un rischio, quello delle ammonizioni, che nessun nerazzurro vorrà correre, memori di quanto successo un anno fa con Barella che, espulso nell'ultima sfida dei gironi con il Real Madrid, fu costretto a saltare il confronto agli ottavi di finale con il Liverpool.