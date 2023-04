MILANO - Con la Juve, Romelu Lukaku dovrebbe ripartire dalla panchina: è intenzione di Simone Inzaghi utilizzarlo come fatto finora nelle grandi gare di Champions, ovvero come arma letale nell’ultima mezzora e per gli eventuali supplementari. L’interessato vorrebbe un ruolo più centrale, ma Inzaghi non può lasciare indietro nessuno in questa fase di stagione ed Edin Dzeko è già rimasto a riposo domenica a Empoli.