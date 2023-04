Inter, caccia allo sponsor: la maglia vale 30 milioni

MILANO - Dopo varie valutazioni iniziate già prima di Natale, alla fine l’Inter, come già anticipato ieri, ha deciso di togliere il nome DigitalBits dalla maglia della prima squadra che oggi scenderà in campo contro la Lazio senza scritte sul petto. Dunque, così come accaduto già in precedenza con le casacche delle formazioni giovanili e femminili, scomparirà il nome del main sponsor inadempiente. Il rapporto fra l’Inter e la società californiana operante nel settore della tecnologia blockchain era ormai da considerarsi chiuso da tempo e così è rimasto anche dopo il cambio nel management dell’azienda. Quanto accaduto ha arrecato all’Inter un grosso danno economico visto che DigitalBits - “eliminato” anche dalla Roma per gli stessi motivi - non ha rispetto l’intesa da circa 85 milioni di euro, bonus compresi, fino al 2025 (25.5 il mancato pagamento per questa annata). L’Inter giocherà quindi con una maglia per certi versi vintage, visto che i primi sponsor sul petto iniziarono ad apparire nella stagione ’81-82. Se la scelta del club nerazzurro - casacca “pulita” e nessuna scritta legata a proprie attività - sarà definitiva fino al termine della stagione lo si capirà nei prossimi giorni.