Inter, infortunio Gosens: condizioni e tempi di recupero

Robin Gosens è stato tra i protagonisti della partita tra Inter e Lazio . Il suo ingresso ha portato al momentaneo 2 a 1 dei nerazzurri, ma proprio in occasione del gol è rimasto a terra dolorante. L'impatto col terreno non è stato agevole e l'esterno tedesco ha dovuto abbandonare il campo per problemi occorsi a una spalla.

Inter, le condizioni di Gosens

Appena quindici minuti in campo per Robin Gosens nel match delle 12:30 tra l'Inter e la Lazio. Entrato al 71', è dovuto poi usciro all'86' dopo aver portato avanti i nerazzurri. Dopo essersi lanciato per impattare il pallone e mandarlo alle spalle di Provedel è caduto rovinosamente a terra. Troppo dolorante alla spalla per continuare e Inzaghi l'ha richiamato in panchina. Pochi istanti dopo il termine della gara, la società ha pubblicato il comunicato con le condizioni dell'esterno tedesco: "Robin Gosens è stato sostituto a causa di una lussazione alla spalla destra procuratasi nella caduta dopo il suo gol contro la Lazio. La lussazione è stata ridotta nello spogliatoio dallo staff medico nerazzurro". Il giocatore verrà valutato dallo staff medico giorno per giorno per capire quando potrà essere nuovamente disponibile per l'Inter.