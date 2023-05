Inter, sollievo Gosens: l'esito degli esami, speranza Milan

L' Inter si è imposta per 3-1 contro la Lazio la scorsa domenica in un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League. Nota stonata della giornata di San Siro, però, l'infortunio di Robin Gosens . L'esterno tedesco ha rimediato un infortunio alla spalla segnando il gol del momentaneo 2-1, quindi siglando la rete del vantaggio. Il calciatore nelle ultime ore si è sottoposto ad ulteriori esami.

Inter, infortunio Gosens e recupero

Gosens si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso lesioni. Il calciatore dovrebbe avere la spalla immobilizzata per circa sette giorni, successivamente lo staff medico nerazzurro farà nuove valutazioni per capire se sarà abile ed arruolabile per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan, fissata per martedì 16 maggio. Quindi Gosens dovrebbe saltare le prossime quattro partite: in ordine Hellas Verona, Roma e Sassuolo in campionato, ma soprattutto la sfida europea d'andata col Milan del 10 maggio.