Inzaghi dopo Verona: "L'Inter ha l'obbligo di arrivare tra le prime quattro"

L' Inter domina in casa del Verona vincendo 6-0 . La squadra di Inzaghi trova dunque una vittoria fondamentale per la zona Champions League ed ora si trova al quarto posto in solitaria, a +2 sull' Atalanta e sul Milan . Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Non sono sorpreso, la squadra anche nei periodi dove non arrivavano i risultati creava quello che abbiamo creato stasera. Ero sereno e fiducioso, la classifica è migliorata ma abbiamo tanto da fare. Tra 72 ore avremo una partita difficilissima".

Inter, Inzaghi: "Champions? Con il Milan è sempre equilibrata"

Inzaghi ha proseguito: "Quello che ci sta aiutando è il lavoro quotidiano. Ascoltiamo poco i giudizi e andiamo avanti per raggiungere traguardi prestigiosi, abbiamo l'obbligo di arrivare tra le prime quattro. I risultati aiutano in tutto. In altre partite dove non abbiamo vinto meritavamo altro. La squadra non ha mai mollato, altrimenti non saremmo in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia". Il tecnico nerazzurro ha infine concluso: "In campionato dovevamo fare meglio, manca qualche partita e vogliamo arrivare nelle prime quattro. Col Milan sono sempre state partite equilibrate. Noi dobbiamo solo lavorare in questo modo sapendo che abbiamo bisogno di tutti perchè è difficilissimo giocare ogni tre giorni. Nel nostro campionato tutte le partite sono difficilissime".