Marotta pre Inter-Milan: "Euroderby magico, Inzaghi l'ha preparato bene"

A pochi minuti dal calcio d'inizio del derby di Champions League tra Inter e Milan l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta si è presentato ai microfoni per presentare la sfida e parlare della situazione della squadra. Prima del match di ritorno della semifinale (all'andata l'Inter si è imposta per 2-0), Marotta ha dichiarato: "Inzaghi è molto bravo, ha preparato bene la partita. Sono sicuro che saprà creare i presupposti giusti per andare in finale. La Champions League è la manifestazione più importante al mondo, essere qui in semifinale in un contesto tutto italiano, in un derby, è qualcosa di magico, straordinario ed indimenticabile".