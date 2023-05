Bastoni rinnova con l’Inter: è il primo regalo

MILANO - Alessandro Bastoni resterà all’Inter. La trattativa per il rinnovo del contratto del difensore nerazzurro ha infatti subìto un’accelerazione decisiva, in positivo, proprio nelle ultime settimane. Restano ancora da limare gli ultimi dettagli, ma il più è fatto, tanto che si può sostenere che l’affare sia ormai in chiusura. Prima della definitiva fumata bianca e della relativa ufficializzazione dovrà ovviamente arrivare la certezza della partecipazione alla prossima edizione della Champions League (condizionale fondamentale e assolutamente necessaria per mettere nero su bianco), ma il prolungamento del classe ’99 non pare più in discussione, tanto da risultare di fatto il primo regalo post qualificazione alla finalissima di Istanbul per i tifosi del club vice campione d’Italia. Ma anche per il ragazzo di Casalmaggiore.

Fino al 2028 a 5,5 più bonus

Bastoni, il cui contratto scade nel giugno del 2024, percepisce attualmente un fisso da 2.8 milioni netti a stagione, con la possibilità però di arrivare a guadagnare 4 milioni annui grazie al raggiungimento di svariati bonus. La nuova intesa tra il centrale e la società di Viale della Liberazione terminerà nel 2028, attestandosi su uno stipendio netto di base da 5,5 milioni più bonus. Se l’Inter e Bastoni non avessero trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, il calciatore sarebbe stato certamente messo sul mercato in estate e ceduto al miglior offerente. Non a caso in Premier, ma pure il Psg e la Juventus, monitoravano l’evoluzione della situazione tra il calciatore e i nerazzurri. Beppe Marotta, da navigato e scafato dirigente di vecchia data, dopo aver perso Skriniar a zero, conscio del lo sbaglio commesso nelle due ultime finestre di calciomercato quando aveva trattenuto lo slovacco a Milano senza avere la certezza di un suo rinnovo, questa volta non avrebbe mai e poi mai commesso lo stesso errore. Per il buon esito della negoziazione con Tullio Tinti, l’agente di Bastoni, ma pure di Simone Inzaghi, è stata fondamentale la volontà del ragazzo, che al primo posto aveva sempre messo la permanenza a Milano. Le due parti, dopo qualche riunione non positiva, si sono venute incontro in termini economici. Per una totale e reciproca soddisfazione. In dirittura di arrivo pure il rinnovo di Stefan De Vrij mentre per Calhanoglu si attende solo l’annuncio.