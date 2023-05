Inter, infortunio Mkhitaryan: l'esito degli esami strumentali

Mkhitaryan ha lasciato il campo sul finire del primo tempo nell' Euroderby vinto contro il Milan e dopo gli esami strumentali ha ricevuto una prima diagnosi. L'armeno ha subito una distrazione muscolare alla coscia sinistra e le sue condizioni saranno valutate giornalmente in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri.

Il comunicato dell'Inter

Questa la nota della società: "Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni". Il centrocampista sarà tenuto così costantemente sotto controllo per monitorare il suo stato fisico in vista della finale del campionato di Serie A e della finale di Champions League contro il Manchester City.