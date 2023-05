Inter mai in campo di domenica alle 15: la curiosità

MILANO - Questa sera al Maradona si giocherà all’ora dell’aperitivo, non una novità per l’Inter di Inzaghi che nelle sue due stagioni a Milano è sceso in campo alle 18 di domenica già cinque volte in 73 partite. E 16 volte è capitato alle 18 di sabato, lo slot temporale che ha visto maggiormente impiegata l’Inter in queste due annate. La curiosità, però, è che in queste 73 gare non ce n’è stata una al canonico orario delle 15 della domenica.