Inter, Inzaghi: "Felice della fiducia del club. Su City e Lukaku..."

"Mi rende molto felice la fiducia della società, ora abbiamo partite importantissime. E' un percorso di crescita, in 2 anni faremo in totale 5 finali. Sono molto utili alla squadra per crescere ulteriormente". Lo ha dichiarato Simone Inzaghi a Dazn dopo la sconfitta della sua Inter in casa del Napoli . Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: "Venivamo da 8 vittorie, c'è un po' di delusione. Abbiamo pagato a caro prezzo un'ingenuità. Quando pareggi all'82', chiaramente il 2-1 non ci sta. Dovevamo portarla a casa, sarebbe stato un punto molto importante".

Inzaghi dopo Napoli-Inter

"Oggi era la 15esima partita in 50 giorni, ho bisogno di tutto l'organico. Da aprile abbiamo fatto un calendario impossibile ma i ragazzi sono stati bravissimi. Oggi a Napoli non era semplice ma ho avuto ottime risposte. C'è rammarico per il risultato perché rallenta il percorso Champions. C'è grande rammarico perché nel primo tempo avevamo concesso il giusto. Purtroppo c'è stata un'ingenuità in occasione dell'espulsione. Ai ragazzi non ho niente da rimproverare. C'è rammarico, Di Lorenzo ha fatto un eurogol ma non posso dire nulla ai ragazzi" ha poi spiegato Inzaghi. Infine, su Manchester City e Lukaku: "Manchester City? Abbiamo una finale tra tre giorni. Il Manchester lo conosciamo bene tutti, è tra le più forti d'Europa ma non partiamo battuti. Ce la giocheremo. Lukaku? Sta molto bene, è tornato il Lukaku che conosciamo".