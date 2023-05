City-Inter, Acerbi e il regalo di un tifoso: "Con questo acchiappi Haaland"

Affrontare una squadra che ha fatto più di 100 gol in stagione fa sempre paura, soprattutto se in attacco hanno un giocatore come Haaland che sta settimanalmente aggiornando le statistiche. Come fermarlo? Con una rete da pesca. E da qui nasce un simpatico siparietto tra Acerbi e un tifoso nerazzurro. Il difensore ha accettato un regalo speciale: "Ho un regalo per te, con questo puoi fermare Haaland, acchiappalo". La domanda del giocatore: "Portafortuna?". Risposta: "Sì sicuro". E poi via con i ringraziamenti.