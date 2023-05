Inter, Correa e l'infortunio ridicolo che può costargli la finale

MILANO - El Tucu Correa si ferma di nuovo: l'argentino ha accusato un risentimento all'ultimo secondo dei minuti di recupero passati in campo nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: proprio in concomitanza con il fischio finale dell'arbitro Irrati, la punta nerazzurra ha calciato il pallone toccandosi poi la gamba. Dopo le visite di stamattina si parla di distrazione al soleo della gamba destra e situazione che va ovviamente monitorata giorno dopo giorno. Correa rischia seriamente di saltare la finale di Champions League contro il Manchester City in programma sabato 10 giugno all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul.