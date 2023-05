Lukaku, Meghan il nuovo amore: la coppia si svela al matrimonio di Lautaro

Il 29 maggio nell'incantevole cornice di Villa d'Este a Cernobbio sul Lago di Como si sono svolte le nozze con rito religioso di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo. Una cerimonia che arriva dopo le nozze segrete e private di qualche settimana fa in Comune a Milano, dove erano presenti pochi invitati. La sposa, in dolce attesa del secondo figlio, ha indossato un elegante abito bianco, mentre il calciatore dell'Inter ha optato per un completo blu.