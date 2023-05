Lautaro e Augustina, matrimonio da sogno sul Lago di Como: i dettagli

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sposeranno nella serata di lunedì 29 maggio con rito religioso nell'incantevole e romantica cornice di Cerbobbio sul Lago di Como. Precedentemente il giocatore dell'Inter e la compagna si erano già uniti in matrimonio il 12 maggio in Comune a Milano in gran segreto, dopo il successo per 2-0 contro il Milan nella semifinale d’andata di Champions.