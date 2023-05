Lautaro Martinez, Agustina Gandolfo e l'addio al nubilato con le amiche

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, dopo il rito civile svoltosi a Milano lo scorso marzo, si apprestano a replicare le nozze in Argentina. La coppia è in attesa del secondo figlio, a cui vogliono dare il nome di Theo (la copia ha già una bimba di nome Nina). Mentre la moglie gestisce con successo un ristorante a Brera, il nerazzurro invece è impegnato in un finale di stagione entusiasmante con l'Inter, che andrà in finale di Champions League.