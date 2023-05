Inter, riecco Skriniar con D'Ambrosio. Correa-Mkhitaryan puntano Istanbul

Inter, Skriniar, Correa, Mkhitaryan, condizioni

Da Appiano Gentile sono arrivate buone notizie per Simone Inzaghi che nel finale di stagione avrà la possibilità di contare anche su Skriniar e D'Ambrosio. Per quanto riguarda lo slovacco ci sarà da valutare la condizione vista la sua assenza dai campi da due mesi circa per l'infortunio e l'operazione alla schiena a cui è stato sottoposto. L'idea è quella di provare ad averlo a disposizione per la finale di Champions. Per D'Ambrosio, invece, nulla di grave dopo l'uscita dal campo all'83esimo della sfida giocata sabato contro l'Atalanta. Assenti in gruppo sia Correa che Mkhitaryan, ma per entrambi la speranza è quella di poterli avere a disposizione per la finale di Istanbul.