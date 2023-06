Inzaghi: “City-Inter? Ce l'andremo a giocare con le nostre armi”. E sul Toro...

TORINO - L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria contro il Torino nell'ultimo turno del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha dichiarato: "Stasera volevo vincere, lo dobbiamo alla nostra società, ai tifosi che anche oggi sono stati splendidi. Complimenti al Torino perché hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Giocarsi una finale di Champions è un'emozione grande, però avevamo tante cose in ballo, posso dire che da adesso me la gusterò di più. Prima avevamo una finale di Coppa Italia che volevamo vincere, si parlava solo di Istanbul e invece eravamo a Roma e volevamo vincerla". Poi sulle prestazioni viste nell’ultimo mese Inzaghi aggiunge: “Brozovic e Lukaku per cinque mesi abbondanti non li abbiamo avuti. Non vuole essere un alibi, ma sono importantissimi. Negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo fatto cose eccezionali che ci hanno permesso di sistemare la classifica in Serie A, vincere la Coppa Italia e raggiungere la finale di Champions League”.