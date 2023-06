Inter e Champions, perché crederci: Ibra talismano con Barcellona e Milan?

Ibrahimovic al termine dell'ultima partita di campionato ha dato l'addio al calcio giocato chiudendo una strepitosa carriera nel corso della quale, però, non è mai riuscito a vincere la Champions League . Probabilmente anche lo stesso Zlatan ignora di poter svolgere ancora un ruolo fondamentale nella prossima finale di Champions tra Manchester City ed Inter , pur non potendola giocare da protagonista in campo. Tra le tante e più o meno fondate motivazioni che spingono i tifosi nerazzurri a credere nel trionfo, infatti, vi è una che riguarda l'attaccante svedese e che si ricollega proprio al 2010, l'anno del Triplete.

Dal Barça al Milan, se batte Zlatan in semifinale l'Inter vince la Champions?

Come accaduto già nella Champions League 2009/10, anche nel corso di questa edizione l'Inter ha affrontato e battuto in semifinale la squadra di Ibrahimovic, approdando in finale. Sappiamo tutti come finì nel 2010, con una storica e gloriosa vittoria. Cosa succederà sabato 10 giugno? Non è dato saperlo. Solo una grande differenza incombe: nel 2010 con il Barcellona (allenato da Guardiola!) Zlatan era in campo sia nella semifinale di andata che di ritorno, mentre a maggio ha saltato entrambi gli euroderby essendo proprio fuori dalla lista rossonera. Ma conosciamo il peso di Zlatan all'interno dello spogliatoio: questo Milan era "suo" non meno di quel Barcellona.