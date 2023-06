Lautaro e Agustina in vacanza: la foto da "balenita" scatena i commenti

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, dopo le nozze relax al mare

La coppia è convolata a nozze lo scorso mese di maggio nell'incantevole cornice di Villa d'Este sul Lago di Como, dopo un matrimonio segreto in comune qualche settimana prima. Prima di rinnovare le promesse nuziali anche in Argentina, i due hanno deciso di passare dei giorni di vacanza al mare. La destinazione scelta dal Lautaro e Agus è stata la Grecia. Ed è proprio da quella splendida location che la Gandolfo ha condiviso sul suo profilo social numerosi scatti. Tra questi anche quello in cui si vede la manager in costume da bagno e dove si possono vedere le forme arrotondate della sua pancia, segno dell'avanzare della gravidanza (la coppia ha già un'altra figlia, Nina). La nascita di Theo, il secondogenito della coppia, è prevista per agosto. A commento dello scatto Agustina ha scritto: "Mood balena". I fan hanno però replicato a tali parole elogiando invece l'imprenditrice, che appare in splendida forma anche in dolce attesa, tanto da apparire bella come una sirena.