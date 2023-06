Coccodrillo-Brozovic: dalle risate di Messi in Barça-Inter a nuova tattica

Uno tra tanti: il "coccodrillo" e la famosa posa dietro la barriera, per evitare che l'avversario calci rasoterra. Ormai è appunto una moda, lo fanno tutti. Sicuramente il croato l'ha lanciata o meglio ripresa, perché alcuni la legano a Ricardinho, che in un Figueirense-Palmeiras si sdraiò per fronteggiare un tiro di Alan Kardec. Resta un'ipotesi, il brasiliano non lo ha mai rivendicato. Gli anni a seguire qualcuno ha provato a mettersi in ginocchio dietro i compagni, come Coutinho, fino al 24 ottobre 2018, data dell'evoluzione della posa. Giorno in cui Suarez si disperò davanti a tutti i tifosi increduli al Camp Nou.

Brozovic e il coccodrillo al Camp Nou

Negli anni tanti giocatori hanno sfruttato il salto della barriera per beffare il portiere: da Pirlo a Messi e Ronaldo. Suarez voleva provare a fare lo stesso nel match ai gironi di Champions League contro l'Inter. Punizione dal limite, Messi è in tribuna per infortunio e allora il pistolero si prende il pallone. La distanza non è troppa e in questi casi è difficile scavalcare la barriera e far scendere il pallone. Colpo di genio, calcia sotto. Le movenze dell'uruguaiano lo colgono quasi pronto ad esultare, ma Brozovic glielo impedisce. Si sdraia sotto la barriera e devia il pallone. Il numero nove è incredulo, Messi tra i tifosi si fa una risata. Quella partita i blaugrana la vincono lo stesso, ma sui social non si parla d'altro che della posa del centrocampista nerazzurro. Tanti meme e risate, fino anche alla scelta del nome per indicare quello che poi è diventato un vero e proprio strumento tattico a disposizione dei calciatori. Passano le settimane e tutti lo imitano. Lo fa prima Immobile e poi anche Kimmich, con la Germania che pubblica anche un post con tanto di didascalia: "Kimmich segue le partite dell'Inter". Una scena epica diventata ora normalità. Tutto grazie a Brozovic.