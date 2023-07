Inter, Tarantino è il nuovo direttore del settore giovanile

Le strade dell' Inter e di Massimo Tarantino tornano ad incrociarsi. L'ex difensore, che vanta due presenze con la maglia nerazzurra a metà anni novanta, è il nuovo direttore del Settore giovanile del club nerazzurro. Prenderà il posto di Roberto Samaden , che intanto è passato all' Atalanta . Tarantino, classe '71, cresce calcisticamente nella Cosmos Palermo, prima di indossare la maglia del Catania e di trasferirsi, poi, al Napoli , dove ha militato dal 1989 al 1996.

Tarantino, la storia con l'Inter

Proprio il 1996 è l'anno del suo salto in nerazzurro. L'avventura è minata, però, da un grave infortunio, che gli permette di raccogliere soltanto due presenze in Coppa Italia. Si trasferisce poi al Bologna, dove gioca per cinque stagioni, chiudendo poi la carriera con le esperienze con Como, Triestina e Pavia. Proprio a Pavia inizia la carriera fuori dal campo di Tarantino, che diventa il direttore sportivo della squadra lombarda. Nel 2010 il passaggio al Bologna, nel Settore Giovanile, prima nel ruolo di Team Manager e poi da responsabile del vivaio. Dal luglio 2013 al settembre 2019 ricopre il ruolo di responsabile del Settore Giovanile della Roma, insieme a Bruno Conti.