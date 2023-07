Inter, buona la prima per Inzaghi: 3-0 al Lugano in amichevole

Buona la prima per l' Inter di Simone Inzaghi . I nerazzurri hanno infatti battuto per 3-0 gli svizzeri del Lugano nella prima amichevole estiva, disputata nel centro sportivo interista ad Appiano Gentile , grazie alle reti di Fabbian , Sensi e Salvatore Esposito .

Inter, le indicazioni dalla vittoria contro il Lugano

In attesa dei tanti big che hanno ripreso ad allenarsi solo ieri, buone indicazioni per il tecnico dalla novità Bisseck, oltre ai soliti De Vrij, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, protagonisti nel primo tempo mentre nella ripresa c'è stato spazio soprattutto per i tanti giovani aggregati in questi giorni alla prima squadra. Intanto il club continua a muoversi sul mercato, con i dirigenti nerazzurri che nel pomeriggio hanno incontrato gli agenti di Morata.