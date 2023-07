Morata, incontro tra gli agenti di Alvaro e i dirigenti Inter: le novità

Inter, l'incontro con gli agenti di Morata

Nel pomeriggio di oggi i dirigenti nerazzurri hanno accelerato (considerando che Morata potrebbe essere anche un possibile obiettivo della Juve) incontrando gli agenti dell'attaccante nella sede del club, per capire le sue intenzioni e la fattibilità dell'operazione anche dal punto di vista economico. Al termine dell'incontro Bozzo, uno degli agenti di Morata, ha commentato: "È andato bene, non posso dire altro". Durante il confronto è emersa la volontà del club spagnolo di voler cedere l'attaccante (precedentemente cercato anche dal Milan) solo se l'Inter deciderà di pagare la clausola rescissoria di 21 milioni. Dall'altro lato, i nerazzurri vorrebbero trovare un accordo per non arrivare a quella cifra.