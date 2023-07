Zhang, aumenta il debito Oaktree: i conti da 292 a 330 milioni di euro

Come già emerso nei mesi scorsi e ora certificato da questi documenti, è ovviamente aumentato il debito del presidente nerazzurro Steven Zhang nei confronti di Oaktree, cifra destinata logicamente a salire ancora entro il 20 maggio 2024 quando scadrà il termine ultimo per restituire i soldi ed evitare che Oaktree ottenga in pegno proprio le quote di maggioranza del club nerazzurro, sulla falsa riga di quanto accaduto, per esempio, nell’estate 2018 quando il fondo statunitense Elliott assunse il controllo del Milan a causa dell’inadempimento nei suoi confronti dell’imprenditore cinese Yonghong Li.

Inter, Zhang e la battaglia legale con China Construction Bank: la situazione

Inter, aumenti il debito di Zhang con Oaktree

Come spiegato da “Calcio e Finanza”, il finanziamento da 275 milioni con interessi al 12% e scadenza nel maggio 2024, "essendo di tipo Pik, prevede l’aumento dell’esposizione in base agli interessi annui: in questa tipologia di prestito, infatti, gli interessi non vengono versati anno per anno, ma vengono accumulati nel tempo e il pagamento avviene alla scadenza del contratto di finanziamento. Nel dettaglio, al 31 dicembre 2022 la cifra dell’esposizione è salita a quota 329.6 milioni di euro, rispetto ai 292.1 milioni del 31 dicembre 2021. Nel corso del 2022, infatti, sono maturati interessi per 37.5 milioni, che si aggiungono ai 21.1 milioni del 2021". È dunque plausibile che la cifra alla scadenza del prestito, considerando gli interessi del 2023 e dei quattro mesi del 2024, superi ampiamente i 350 milioni già previsti negli anni scorsi. Bisogna ricordare poi come Zhang stia lavorando da mesi proprio con Oaktree per ottenere un rifinanziamento e spostare così la scadenza più avanti nel tempo. I fondi per il prestito sono entrati in Ocm Luxembourg Sunshine Sarl attraverso quattro diverse holding controllate da Oaktree: 9.9 milioni da Ocm Luxembourg Vof Sarl, 40 milioni da Ocm Luxembourg Opps Xb Sarl, 218.3 milioni da Ocm Luxembourg Opps XI Sarl, 3.9 milioni da Oaktree Phoenix Investment Fund.

