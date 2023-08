Diretta Inter-Salisburgo ore 19: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SALISBURGO (AUSTRIA) - Alle ore 19 , alla Red Bull Arena, Salisburgo e Inter si affrontano in amichevole. C'è grande attesa per il debutto tra i pali di Sommer , arrivato pochi giorni fa dal Bayern Monaco e chiamato a raccogliere la pesante eredità di Onana. L'estremo difensore svizzero, nonostante sia giunto a Milano da qualche giorno e abbia svolto poche sedute con il resto dei compagni, è stato impiegato ampiamente dai bavaresi nella tournée giapponese, pertanto è pronto per fare il suo esordio a difesa della porta nerazzurra.

Simone Inzaghi e i tifosi si aspettano ulteriori segnali positivi dopo gli impegni in terra nipponica che hanno visto la squadra pareggiare 1-1 contro l'Al-Nassr di Brozovic e Cristiano Ronaldo e battere 2-1 in rimonta il Psg. La sfida contro i campioni d'Austria sarà un importante banco di prova per testare la preparazione della rosa in vista dell'inizio del campionato previsto con il match del Meazza contro il Monza sabato 19 agosto alle 20.45. L'ultimo impegno prima della gara contro i brianzoli sarà domenica 13 agosto a Ferrara contro gli albanesi dell'Egnatia.

Inter-Salisburgo: diretta tv e streaming

Salisburgo-Inter, amichevole in programma alle ore 19 alla Red Bull Arena, sarà visibile su Sky e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.