Lautaro Martinez-Lukaku, rancore Inter: l’ultima mossa non lascia dubbi

"E' stata una sua scelta". Delusione e un pizzico di amarezza nella parole di Lautaro Martinez alla domanda su Lukaku di qualche settimana fa. Dopo l'addio e il ritorno, anche l'argentino sperava di poter riabbracciare l'ex compagno in questa sessione estiva. Situazione che, però, non è verificata: prima la trattativa con la Juventus e poi la firma sul contratto con la Roma .

Niente più Lu-La per l'Inter e il primo a esserci rimasto male è stato proprio l'attuale capitano nerazzurro. Nemmeno una risposta alle telefonate nelle giornate di caos, nessuna spiegazione soltanto un 'arrivederci' dopo la finale di Champions persa che poi non si è verificato. "Nessun problema, abbiamo preso giocatori importanti" l'attaccante argentino ha chiuso così la faccenda, o forse no...