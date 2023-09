Champions League, il calendario dell'Inter: date e orari delle sei sfide

Il sorteggio della fase a gironi della prossima Champions League ha sorriso all'Inter di Simone Inzaghi, che lo scorso anno è arrivata ad un passo dalla vittoria in finale sfumata solo contro il Manchester City di Guardiola. La Uefa in mattinata ha ufficializzato le date della prima fase della massima competizione europea, che vedrà i nerazzurri affrontare la Real Sociedad, il Benfica e il Salisburgo.