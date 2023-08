Marotta: "Sorteggio Inter? Ottimisti. Lukaku-Roma, non me lo immaginavo"

Sorteggio abbastanza benevolo per l'Inter di Simone Inzaghi, che nella fase a gironi della prossima Champions League se la vedrà con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Al termine della cerimonia che inaugura la prossima competizione europea, ai microfoni si è presentato Beppe Marotta per commentare il sorteggio dei nerazzurri e non solo.