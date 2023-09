Cuadrado e la "famiglia Inter": Asllani lo deride con l'emoji del clown

Inizio di stagione da ricordare per l' Inter . I nerazzurri vincono anche la terza gara del campionato, con un netto 4-0 contro la Fiorentina : in gol Thuram, Calhanoglu e Lautaro Martinez (doppietta).

A mettere lo zampino nel successo della squadra di Simone Inzaghi anche Juan Cuadrado, che è subentrato al posto di Dumfries al 70', fornendo l'assist per la rete del 4-0.

Cuadrado-Lautaro e il commento di Asllani

Cuadrado, dopo aver ricevuto alcuni fischi all'ingresso in campo, è stato difeso da Lautaro, che dopo aver sfruttato al meglio il suo cross, lo ha abbracciato, indicandolo al pubblico di San Siro e pregandolo di applaudire il colombiano. I due sono stati protagonisti anche sui social, con uno scatto pubblicato sui social proprio da Cuadrado insieme al capitano nerazzurro: "Era importante la vittoria prima della sosta, avanti cosi famiglia Inter. +3 punti importanti, grazie a Dio", il messaggio. Tra i vari commenti anche quello di Kristjan Asllani, che ha scritto ironicamente "Cuadrado", con accanto l'emoji del pagliaccio. Scherzi tra compagni di squadra: 3 vittorie e 3 clean sheet aiutano a prendere tutto più alla leggera. Anche se qualcuno ha visto il tutto come una risposta ai tifosi Juve, che da quando il colombiano si è legato al club nerazzurro non hanno mai fatto mancare il proprio disappunto sotto ogni post.