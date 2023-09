Inzaghi-Inter, il futuro è ancora nerazzurro: è ufficiale il rinnovo

L'Inter e Inzaghi, il futuro è ancora in nerazzurro. L'allenatore ha firmato l'accordo con la società per prolungare il proprio contratto di un altro anno rispetto alla scadenza attuale (2024). Il tecnico dopo l'ultima stagione ha convinto, nonostante qualche risultato negativo di troppo in campionato, il club a puntare ancora su di lui per il futuro.