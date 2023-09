Lautaro regala le maglie dell’Inter al Barletta. Il motivo? Schelotto

Schelotto e Lautaro Martinez cosa potranno mai avere in comune? La maglia dell'Inter , oltre alle origini argentine, prima che il Galgo venisse naturalizzato italiano. L'esterno ora gioca in Serie D al Barletta e ha ricevuto in regalo tante "numero dieci" del Toro per tutto lo spogliatoio della squadra pugliese.

Ha sempre parlato bene della sua esperienza in nerazzurro ed è rimasto molto legato al club nonostante ci abbia giocato soltanto per pochi mesi nel 2013.

Schelotto-Lautaro, un legame nel segno dell'Inter

"Ci sono passioni che non terminano mai, grazie Lautaro e grazie Inter" - queste le parole di Schelotto sui social, accompagnate da una foto di gruppo con le divise di Lautaro Martinez e un hashtag con scritto "forza Inter" a rafforzare il concetto. Il Barletta esordirà in campionato domani 10 settembre contro la Paganese. La scorsa stagione i biancorossi sono arrivati quarti nel girone H e hanno perso la semifinale dei playoff. Ora con l'ex nerazzurro in squadra puntano a migliorarsi e sperano che il regalo della punta argentina possa portare bene, soprattutto agli attaccanti, che troveranno difese "cattive" che in Serie D di certo non fanno passare dei bei pomeriggi.