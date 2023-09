Inter-Milan è un kolossal: tutti i motivi d'interesse della supersfida

INVIATO AD APPIANO GENTILE - Un derby con vista sulla seconda stella, obiettivo comune per Inter e Milan che sabato 16 settembre si ritrovano a San Siro dopo il doppio euroderby in semifinale di Champions della scorsa stagione. Stefano Pioli ha detto di non aver rivisto quelle partite per preparare la sfida, Simone Inzaghi ha sottolineato come il Milan, pur avendo cambiato sistema di gioco, possiede gli stessi principi.