Dzeko: "Lukaku mi ha sorpreso. Inter? Sarei rimasto"

Un addio che, secondo l'attuale attaccante del Fenerbahce, sarebbe stato funzionale proprio al ritorno di Lukaku in nerazzurro. Una versione che Dzeko ha spiegato ai microfoni di Prime Video.

Dzeko: l'addio all'Inter e Lukaku

"Sarei rimasto molto volentieri, all'Inter stavo benissimo", ha raccontato Dzeko. "Ero sicuro che avessero fatto quella scelta su di me per dare maggiore fiducia a Lukaku, e non avere un giocatore importante che gli potesse dare fastidio, che non lo avrebbe fatto giocare sempre titolare. È per questo che sono rimasto davvero sorpreso dal fatto che Lukaku, alla fine, non sia andato all'Inter". In effetti nella passata stagione, complice anche l'infortunio che ha tenuto il belga ai box a lungo, è stato Dzeko il compagno di reparto di Lautaro Martinez: per il bosniaco, in tutte le competizioni, 52 presenze con all'attivo 14 gol e 5 assist. Una volta tornato in forma, Lukaku non ha comunque trovato più spazio da titolare nelle gare importanti: a partire dall'inizio nelle semifinali e nella finale di Champions, ad esempio, è stato proprio Dzeko. E chissà che l'aver perso la leadership in campo non abbia convinto il belga ad accasarsi altrove.