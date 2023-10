In campo con l'Inter con passaporto falso e non è Recoba...Ve lo ricordate?

Vi ricordate di Assane Gnoukouri ? Originario della Costa d'Avorio, arrivò all' Inter in Primavera nel 2014 esordendo in prima squadra un anno dopo grazie a Roberto Mancini . Adesso il centrocampista ex promessa del nostro calcio, con all'attivo 11 presenze in nerazzurro tra cui un derby giocato nel 2015 da titolare, rischia l'espulsione dall'Italia perché irregolare. Una indagine della Procura di Parma del 2017, quando Gnoukouri aveva da poco appeso gli scarpini al chiodo per problemi cardiaci, ha chiarito che il suo vero nome è Alassane Traoré e che il suo anno di nascita è il 1994 e non il 1996. Gnoukouri ha costruito la sua avventura in Europa con documenti falsi e ora ha fatto richiesta di asilo. Il suo caso ha ricordato, vista la militanza nell'Inter, quello ben più sporco di Alvaro Recoba .

Recoba e passaportopoli: come si salvò l'Inter

L'ex calciatore uruguaiano fu la pedina chiave di Passaportopoli, lo scandalo che coinvolse il calcio italiano e che fece tremare sia l'Inter che il Milan. La società nerazzurra, una volta appurato che il passaporto con cui il giocatore veniva dichiarato comunitario era falso - con lo stesso Oriali, su suggerimento di Baldini, che si era recato a Buenos Aires per ottenerlo - da regolamento avrebbe dovuto perdere a tavolino tutte le partite che aveva giocato e quindi era da far retrocedere con effetto immediato in Serie B. L'intervento di Galliani, visto che anche il Milan era immischiato nella faccenda, salvò tutto: il processo sportivo fu allungato per arrivare dopo la fine della stagione - come cambiano i tempi, viste le tante dichiarazioni della giustizia sportiva che deve decidere in pochi giorni con la velocità di un tribunale del far west - e la regola in questione, la 40 NOIF sul tesseramento e impiego dei calciatori extracomunitari, viene cambiata a inizio maggio prima della sentenza. Con squalifiche esilaranti e una multarella per i club.