Dumfries tra Olanda e futuro all’Inter: “Rinnovo? Vi spiego”

Dumfries e il futuro all'Inter

Il giocatore ha parlato delle prossime partite dell'Olanda e del suo futuro in nerazzurro: "I tanti assenti per infortunio sono un problema per noi, ci aspettando due partite importanti e vogliamo vincerle. Io sto bene, sono concentrato. Cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Penso sempre a dove posso crescere. Anche l'aspetto mentale fa la differenza, ma molto dipende dall'esperienza. Certe situazioni si imparano con il tempo. In Italia c'è molta tattica, ormai sono alla terza stagione lì e inizio a leggere prima alcune situazioni. Il rinnovo con l'Inter? Sto molto bene lì, è una società fantastica, c'è tanto calore, persone fantastiche in società e tifosi incredibili. Per me è un privilegio giocarci, mi sento a casa. Se rinnoverò il contratto? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, sono curioso".