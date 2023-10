Dimarco: "Top 3 terzini, c'è anche Theo. I miei idoli? Due ex Real Madrid"

Tempo di nazionali: stop alla Serie A , il focus dei calciatori chiamati dai rispettivi ct è giocare con la maglia del proprio Paese. Tra i convocati da Luciano Spalletti per i prossimi impegni dell'Italia c'è anche Federico Dimarco . Per l'esterno dell'Inter inizio di stagione da favola: in campionato fino ad ora 3 assist e 1 gol, stupendo e decisivo, segnato contro l' Empoli . Il classe 1997, intervenuto sui canali ufficiali della Figc dal ritiro azzurro, si è raccontanto, elogiando anche un avversario... stracittadino.

Dimarco: Italia, idoli e i complimenti a Theo

Queste le parole di Dimarco ad Azzurri Live: "Per l'Italia le prossime due gare saranno fondamentali, vincendole entrambe saremmo a buon punto per la qualificazione agli Europei. Chi mi piaceva di più da piccolo? Ho sempre apprezzato Marcelo: aveva una classe che pochissimi terzini hanno avuto. Insieme a lui metto anche Roberto Carlos. Al giorno d'oggi direi che i terzini più forti sono Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Io mi collocherei insieme agli altri. Il ruolo di esterno difensivo è cambiato molto, ed è anche più divertente: sei più presente in mezzo al campo. Uno dei più forti che ho dovuto affrontare sulla fascia è stata sicuramente Dembelè: oggi è al Psg ma ci ho giocato contro quando era al Barcellona. Gol numero 1500 della Nazionale? L'ho scoperto soltanto dopo, è stata una bella emozione. Sono emozioni che chiunque vorrebbe vivere, giocare per l'Italia è incredibile".