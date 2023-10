Lautaro-Inter ancora sposi: tutti i sì per il rinnovo

La Lautaro-dipendenza non riguarda solamente l’Inte r, anche l’Argentina non riesce a fare a meno del bomber nerazzurro. Nella notte italiana fra giovedì e venerdì, infatti, Lionel Scaloni, ct della squadra campione del Mondo, lo ha lasciato in campo per tutti i 97 minuti della sfida vinta 1-0 contro il Paraguay , alternando al suo fianco Alvarez e Messi. Lautaro non ha segnato - una notizia vedendo il rendimento con il club (11 gol nelle prime 10 gare), meno con la nazionale con cui non trova la rete da oltre un anno (ben 12 partite) -, ma ha dato il suo solito contributo. Quello che a Milano hanno imparato tutti a conoscere e che tanto è apprezzato, dalla società a Inzaghi, passando per compagni e tifosi.

Un feeling, quello fra Lautaro Martinez e il pianeta Inter maturato di stagione in stagione. Siamo giunti alla sesta annata del “Toro” in nerazzurro e non si vede oggi all’orizzonte la parola fine, come confermato da Beppe Marotta a margine della presentazione dei finalisti del Golden Boy 2023 di Tuttosport: «Lautaro è un giovane che è cresciuto tanto e sempre in positivo. Si sta affermando come un campione e lo ritengo tale - ha spiegato l’ad nerazzurro a Sky -. Oggi è anche capitano e spero tantissimo che possa rappresentare per tanti anni la bandiera della nostra Inter perché ha tutte le qualità per essere ricordato e per darci tante altre soddisfazioni». Il file rinnovo di contratto è da settimane sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter: l’attuale accordo di Lautaro con il club scade nel 2026 ed è stato prolungato l’ultima volta il 28 ottobre 2021, quando il suo ingaggio passò da 4.2 milioni agli attuali 6 più bonus.

Lautaro è già il più pagato

Il “Toro” è il giocatore più pagato dell’Inter insieme a Calhanoglu e Thuram, ma con il futuro rinnovo andrà a guadagnare ovviamente qualcosa di più. Il suo agente Alejandro Camano spinge per l’accordo e anche un paio di giorni fa a Sportitalia ha ribadito: «Abbiamo molte speranze ed aspettative di trovare un nuovo accordo che permetta a Lautaro di essere felice». Concetto sottolineato anche dal diretto interessato, l’ultima volta a San Sebastian il 19 settembre prima dell’esordio stagionale in Champions contro la Real Sociedad: «Speriamo di rinnovare entro fine anno: qua sono contentissimo, do il massimo per l’Inter e non c’è motivo di cambiare». In verità non c'è fretta, primo per la scadenza ancora lontana, secondo per la reciproca volontà di andare avanti insieme. Ma il possibile corteggiamento dei grandi club europei e i milioni arabi - già rifiutati ad agosto -, spingono comunque l'Inter a blindare ulteriormente il proprio capitano. Insomma, le promesse di matrimonio presto verranno... rinnovate.

Arnautovic punta Salisburgo

Per diminuire la Lautaro-dipendenza, Inzaghi spera di recuperare il prima possibile Arnautovic, fuori dal 24 settembre la distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Si era ipotizzato uno stop di due mesi, ma il recupero dell’austriaco sta andando bene e alla Pinetina si confida di rivederlo in gruppo con un paio di settimane di anticipo, tant’è che Arnautovic ha messo nel mirino la trasferta di Champions a Salisburgo dell’8 novembre.