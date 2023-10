Marotta: "L'Inter è vicecampione d'Europa. Inseguiamo un sogno meraviglioso"

MILANO - Il presidente dell'Inter Steven Zhang dopo l'odierna assemblea degli azionisti del club nerazzurro rinnova la fiducia e le ambizioni della società: "La nostra ambizione non si ferma qui, la strada da percorrere insieme è ancora tutta davanti a noi. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro Club - aggiunge - Il continuo supporto dell'Azionista di Maggioranza ha contribuito a sostenere lo sviluppo e le ambizioni del Club. La vittoria è sempre la nostra priorità. Per i nostri tifosi, e per entrare per sempre nella storia di questo Club, lotteremo per la Seconda Stella".