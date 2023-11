Inzaghi: "Thuram può migliorare. Atalanta-Inter? Ecco cosa mi aspetto"

L' Inter si appresta ad affrontare l' Atalanta per confermare l'ottima prestazione vista contro la Roma di Mourinho . I nerazzurri sono primi in classifica a +2 sulla Juventus , e la sfida contro la squadra di Gasperini rappresenta sicuramente un test fondamentale per il cammino della formazione di Simone Inzaghi . Il tecnico ha presentato la sfida di domani ai canali ufficiali del club: "Sarà una gara impegnativa. Conosciamo l'Atalanta che fa bene da anni, ha un ottimo allenatore e un'ottima società che sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Sarà una partita dove dovremo tenere molto alta la concentrazione. Dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme in alcuni momenti della partita. Serviranno la lucidità e la concentrazione che abbiamo avuto nelle ultime gare".

Inzaghi, le parole su Thuram

Il tecnico ha poi voluto elogiare Thuram, che in questo avvio di campionato ha realizzato quattro gol e sette assist: "Marcus è stato bravo. È dal 13 luglio che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene, davanti c'è sempre il 'noi', non l''io'. Marcus si è inserito nel migliore dei modi grazie all'aiuto di tutti quanti e secondo me ha ancora margini di miglioramento. Deve continuare a crescere così come sta facendo ogni giorno quando viene qui ad allenarsi". Infine, una considerazione sulla fase difensiva degli avversari: "La partita di per sé offre tantissimi stimoli, chiaramente conosciamo questo dato. L'Atalanta ha preso pochissimi gol e neanche uno in casa, stanno mettendo tantissima attenzione nella fase difensiva, ma è sempre stata una squadra che non concede tantissimo. Dovremo essere bravi in quest'aspetto".