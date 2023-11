Pavard, infortunio al ginocchio e paura Inter: sostituito al 33'

Brutto infortunio per il difensore dell'Inter Benjamin Pavard durante la sfida tra i nerazzurri e l'Atalanta a Bergamo. L'ex Bayern Monaco è finito a terra al 30' dopo un contrasto aereo fortuito con Lookman, toccandosi da subito il ginocchio sinistro (per una brutta torsione) e facendo ampi gesti alla panchina e ai medici a bordocampo. I compagni di squadra hanno richiamato l'attenzione anche dell'arbitro mentre alcuni, come Barella e Dimarco, si sono messi le mani sul volto. Anche Scamacca, centravanti dell'Atalanta, è rimasto impressionato dalla dinamica dell'infortunio.