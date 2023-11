Pavard, l'infortunio e la nota Inter: per quante partite lo perde Inzaghi

Brutte notizie in casa Inter per quanto riguarda Benjamin Pavard . Il difensore nerazzurro è uscito in barella dopo uno scontro con Lookman che gli ha fatto fare un'inversione innaturale del ginocchio sinistro. Il francese si è sottoposto a esami strumentali all'Humanitas di Rozzano e l'esito ha confermato le sensazioni dell'immediato post partita contro l' Atalanta . "Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo" questa è stata la nota del club in merito alle condizioni del giocatore. Una sorta di conferma rispetto quanto ha detto Inzaghi dopo la gara del Gewiss Stadium: "Lui è tranquillo, a parere mio lo perderemo per un po’ di tempo" e soprattutto dovrà fare a meno di lui per partite importanti.

Infortunio Pavard, fuori per Juve-Inter: le tempstiche

Simone Inzaghi perderà il suo difensore almeno per un mese. Pavard sarà costretto a saltare partite fondamentali per la stagione come quella dell'Allianz contro la Juventus del 26 novembre: match clou per la corsa alla vetta della classifica visto il momento che stanno vivendo le due squadre, nonostante Allegri abbia puntato lo sguardo prima al Cagliari. Ma oltre a quella coi bianconeri il francese non sarà presente sicuramente nelle gare di Champions contro Salisburgo e Benfica. In campionato out anche contro Frosinone, in campo subito dopo la sosta per le Nazionali, e Napoli del 3 dicembre. A rischio anche Inter-Udinese del 9/12 e l'ultima sfida in Europa contro la Real Sociedad, ovviamente le sue condizioni verranno costantemente monitorate dallo staff medico nerazzurro per capire come procederà l'iter riabilitativo. L'ipotesi più probabile è il possibile recupero per la gara contro la Lazio del 17 dicembre, ma il tutto dovrà essere valutato giorno per giorno.